Israele, bimbo urta e rompe accidentalmente una giara di 3.500 anni

Urta per caso una giara di 3500 anni fa e la rompe in mille pezzi. E' successo a un bambino di 5 anni, durante una visita al museo Hecht di Haifa, nel nord di Israele. Lo si legge sulla Bbc. Il museo fa sapere che la giara, risalente all'età del bronzo, era particolarmente rara perché intatta, ma ammette che era stata esposta vicino all'ingresso del museo e senza la protezione di una teca di vetro, perché riteneva che l'esporre reperti "senza ostruzioni" aggiungesse fascino al museo. Malgrado l'incidente, questa tradizione continuerà. Il Hecht Museum ha detto che il ragazzo e la sua famiglia sono stati invitati a tornare per una visita guidata e che la giara sarà riparata e riesposta al più presto, senza teca