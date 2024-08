Incendio in zona est di Londra, decine di persone evacuate

Il rogo è divampato nella notte in un condominio a Dagenham, nella zona est di Londra. Oltre duecento i vigili del fuoco sono in campo per cercare di domare le fiamme, mentre un centinaio di persone, tra cui bambini, sono state evacuate e due feriti sono stati trasportati in ospedale

Un maxi-incendio è divampato nella notte in un condominio a Dagenham, nella zona est di Londra. Oltre duecento i vigili del fuoco sono in campo per cercare di domare le fiamme, mentre un centinaio di persone, tra cui bambini, sono state evacuate e due feriti sono stati trasportati in ospedale. Come spiega la Bbc, le impalcature attorno all'edificio in Freshwater Road sono andate in fiamme, così come parti del condominio fino al sesto piano e il tetto. I vigili del fuoco di Londra hanno spiegato che al momento non sono state determinate le cause dell'incendio che ha investito l'edificio ''a uso residenziale e commerciale''.

L'edificio presentava "problemi di sicurezza"

La strada è stata chiusa al traffico e 225 vigili del fuoco sono stati inviati sul luogo dell'incendio con quaranta autopompe. "L'incendio sta producendo un fumo denso e consigliamo ai residenti locali di tenere finestre e porte chiuse'', ha dichiarato il comandante della stazione dei vigili del fuoco Alan Bendell. Secondo i vigili del fuoco l'edificio presentava ''diversi problemi di sicurezza''. "Abbiamo curato quattro pazienti sul posto e ne abbiamo portati due in ospedale", ha detto un portavoce del servizio ambulanza.