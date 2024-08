Attentato sinagoga in Francia, sospettato arrestato è 33enne algerino

L’uomo è stato preso ieri sera a Nimes dopo una breve fuga: è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso a volto scoperto mentre tentava di dare fuoco alla sinagoga. Il primo ministro Attal: un "attacco antisemita" che non ha causato vittime ma che avrebbe potuto trasformarsi in una "tragedia assoluta"

Sarebbe un 33enne originario dell’Algeria il presunto autore dell'attentato alla sinagoga di La Grande-Motte, nell'Herault, arrestato ieri sera a Nimes dopo una breve fuga. L’uomo, che stando alle prime informazioni si trovava in Francia in modo regolare, è stato identificato e preso nell’arco di 15 ore: a incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso a volto scoperto mentre tentava di dare fuoco alla sinagoga intorno alle 8.30 di ieri, poco prima della funzione mattutina dello Shabbat. Un "attacco antisemita" che non ha causato vittime ma che avrebbe potuto trasformarsi in una "tragedia assoluta" se i fedeli fossero stati presenti, ha detto il primo ministro dimissionario Gabriel Attal, sul posto poche ore dopo i fatti.