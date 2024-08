Almeno tre persone sono rimaste uccise nella città di Solingen, nell'Ovest della Germania, dove un uomo non identificato ha aggredito con un coltello i passanti durante le celebrazioni per il 650esimo anniversario della città. Lo riporta la testata tedesca Bild che parla di "diversi feriti gravi". Secondo le prime dichiarazioni dei testimoni, l'autore dell'aggressione "sembra arabo". L'uomo è ora in fuga. La polizia ha dato l'allarme e interrotto i festeggiamenti. Al momento un elicottero della polizia sorvola l'area transennata. Decine di soccorritori sono impegnati a rianimare i feriti, l'autore del reato è in fuga.