Vietnam, bimbo si perde nella foresta: ritrovato vivo dopo 5 giorni

Il piccolo, che vive nella provincia nord-occidentale di Yen Bai, il 17 agosto si è smarrito mentre stava giocando con i suoi nove fratelli. Era diventato così debole da non riuscire più a stare in piedi: si è nutrito di foglie

Un piccolo miracolo è accaduto in Vietnam, nella provincia nord-occidentale di Yen Bai. Un bambino di sei anni, scomparso da cinque giorni, è stato ritrovato nel profondo di una foresta. Il piccolo, che si chiama Dang Tien Lam, il 17 agosto stava giocando in un ruscello con i suoi nove fratelli quando si è addentrato tra le colline e si è perso, secondo quanto riportato da fonti locali citate dalla Bbc.

Sopravvissuto nutrendosi di foglie

Lam, trovato seduto tra i cespugli di manioca a circa 6 km dal luogo della scomparsa, era diventato così debole da non riuscire più a stare in piedi. Secondo quanto riportato, Lam è sopravvissuto nutrendosi di foglie e frutti selvatici e bevendo acqua di ruscello. La polizia ha detto che è stato un "miracolo" che sia stato trovato vivo, aggiungendo che è in buone condizioni di salute. Le autorità locali avevano mobilitato più di 150 persone, tra cui poliziotti, soldati e volontari locali, per cercare il bambino.