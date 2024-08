Francia, incendio in un campeggio: evacuate oltre 3.000 persone

Mondo

Un corpo senza vita è stato scoperto in una fabbrica distrutta dalle fiamme a Patima Halandriou, uno dei comuni dell’Attica evacuati a causa degli incendi che infuriano da domenica nella regione. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme, che in alcuni punti raggiungono l’altezza di 25 metri e un fronte lungo 30 km. Oggi previsto l’arrivo di due Canadair dall’Italia, un elicottero dalla Francia e due squadre antincendio di terra dalla Repubblica Ceca e dalla Romania