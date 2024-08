Avon dichiara bancarotta per le cause legate al talco cancerogeno

La holding statunitense, famosa per i suoi prodotti venduti porta a porta, è l'ultima azienda a dichiarare bancarotta per questo motivo. Stando a quanto ha riferito il responsabile della ristrutturazione Philip Gund, sulla società penderebbero ora 386 cause legali

La società di cosmetici Avon Products ha dichiarato bancarotta per risolvere le cause legate alla produzione di prodotti a base di talco, contenenti amianto cancerogeno. La holding statunitense, famosa per i suoi prodotti venduti porta a porta, è l'ultima azienda a presentare la procedura di insolvenza per questo motivo. La casa di bellezza, che ha venduto la sua attività nordamericana nel 2016, continua a rispondere per i debiti e le responsabilità legate al talco.