Accoltellamento Londra, incriminato uomo senza fissa dimora di 32 anni

L'uomo è stato incriminato per tentato omicidio e possesso di un'arma da taglio. L'aggressione, durante la quale è rimasta ferita una bambina di 11 anni, non è legata ai disordini che nelle settimane scorse hanno scosso il Regno Unito

Incriminato. Così la polizia di Londra annuncia di aver fermato l’uomo che ieri mattina nel cuore di Londra, fra i negozi di Leicester Square affollati di turisti, ha accoltellato una bambina di 11 anni che ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita. Contrarimente a quanto detto in un primo momento, è rimasta illesa la madre di 34 anni che era in compagnia della figlia: una volta arrivata in ospedale è stato accertato che non fosse ferita, ma solo sporca del sangue della figlia