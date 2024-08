Ferisce 5 persone in giardino moschea Turchia, arrestato

Il sospettato, armato di un lungo coltello, di 18 anni, ha filmato il suo attacco nel giardino del tè di una moschea e lo ha trasmesso in diretta su X, prima di essere fermato dalla polizia e messo in custodia

Un giovane uomo mascherato, che indossava un casco e un giubbotto antiproiettile, ha pugnalato e ferito almeno cinque persone - di cui una in modo grave - nel giardino di una moschea a Eskisehir, in Turchia, prima di essere arrestato. Lo ha riferito la stampa locale. Il sospettato, armato di un lungo coltello, di 18 anni, ha filmato il suo attacco nel giardino del tè di una moschea e lo ha trasmesso in diretta su X, prima di essere fermato dalla polizia e messo in custodia. Alcuni media riferiscono di sette feriti, di cui uno steso a terra, secondo le immagini pubblicate su X.