Germania, crolla hotel a Kroev: un morto. Persone sotto le macerie

Una persona è morta e otto sono ancora sepolte sotto le macerie in seguito al crollo di una parte di un hotel a Kroev, sulla riva della Mosella, in una zona vinicola della Renania-Palatinato. Come informa la stampa tedesca, le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e non è ancora noto il motivo del crollo. Una delle persone ancora sotto le macerie, secondo quanto riferito dalla stampa che cita la polizia, è un bambino, che sarebbe in buone condizioni. Kroev si trova a un centinaio di chilometri da Francoforte, non lontano dal confine con il Lussemburgo a circa 100 chilometri (60 miglia) a ovest di Francoforte.