Egitto, scontro tra due camion e un minibus a sud del Cairo: 20 morti

Sette persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite in seguito a una collisione tra due camion e un minibus vicino a Helwan, a sud del Cairo. I corpi delle vittime sono già all'obitorio, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. La polizia sta ascoltando alcuni testimoni ed esaminando le telecamere di sorveglianza per chiarire le circostanze dell'incidente.