Guinea, condannato ex dittatore Moussa Dadis Camara

Un tribunale della Guinea ha condannato l'ex capo militare Moussa Dadis Camara a 20 anni di carcere per crimini contro l'umanità. Le accuse derivano da uno dei peggiori massacri nella storia del Paese: l'uccisione di oltre 156 persone dopo che le truppe avevano aperto il fuoco durante una manifestazione tenutasi nel settembre 2009 per chiedere il ritorno al governo civile. Camara prese il potere con un colpo di stato nel 2008, quando morì il presidente di lunga data Lansana Conté, ma fuggì dal paese dopo essere sopravvissuto a un tentativo di assassinio avvenuto poco dopo il massacro. È tornato dall'esilio in Burkina Faso nel settembre 2022 per affrontare la giustizia, sostenendo la sua innocenza.