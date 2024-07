Francia, oggi 7 treni alta velocità su 10 in ritardo per sabotaggi

Proseguono i disagi in Francia dopo i sabotaggi sulle linee dell’alta velocità avvenuti ieri a poche ore dall’inizio delle Olimpiadi. Ancora oggi 7 treni ad alta velocità (Tgv) su 10 sono in ritardo di una o due ore, secondo quanto comunica la compagnia ferroviaria nazionale, l'Sncf, che prevede ancora disagi sull'asse ferroviario nord, in Bretagna e nel Sud-est, ma miglioramenti sull'asse atlantico. Quanto alla linea Tgv dell'est della Francia (Lgv), la circolazione è invece ripresa regolarmente dalle 6.30 di oggi. Gli addetti dell'Sncf "hanno lavorato per tutta la notte in condizioni difficili sotto la pioggia per permettere un miglioramento della situazione dei Tgv sulle assi colpite dai sabotaggi", dice una nota.