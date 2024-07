Yellowstone, impressionante esplosione idrotermale spaventa visitatori

L'area denominata Biscuit Basin del Parco Nazionale di Yellowstone, nel Wyoming, è stata chiusa a seguito di un'esplosione idrotermale avvenuta martedì mattina vicino alla Sapphire Pool, attorno alle 10:00 ora locale. A darne notizia i funzionari del parco, attraverso un comunicato sul social X, rilanciato da Cnn. L'evento è stato immortalato con le videocamere dei cellulari da alcuni visitatori che si sono trovati per caso sul posto: le immagini, piuttosto impressionnti, mostrano una colonna di detriti, fango e acqua che si staglia in aria e le persone, spaventate e sorprese, che si allontanano di corsa per mettersi in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti dopo l'incidente. Gli investigatori sono a lavoro per stabilire l'entità dei danni.