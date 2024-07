Nepal, aereo con 19 persone precipita al decollo. Diversi morti

Incidente aereo in Nepal. Un velivolo si è schiantato durante la fase di decollo nella capitale nepalese Kathmandu. A bordo c’erano 19 persone, compreso l'equipaggio, come ha riferito il quotidiano Kathmandu Post citando un funzionario dell'aeroporto: al momento non si hanno notizie sulle condizioni. "Diciannove persone, compreso l'equipaggio, erano a bordo dell'aereo diretto a Pokhara", ha riferito il giornale, citando il portavoce dell'aeroporto Premnath Thakur. Secondo la polizia, diverse persone sono morte nello schianto mentre il pilota è stato salvato.