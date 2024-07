Il tifone Gaemi si abbatte sulle Filippine: morti e sfollati

Chiuse le scuole, cancellati voli internazionali

"Molte aree sono allagate, abbiamo soccorritori dispiegati in tutta la città. C'è un numero significativo di persone che chiedono aiuto", ha detto all'Afp Peachy de Leon, un funzionario della gestione dei disastri nella periferia di Manila. "Ieri sera ci avevano detto che la pioggia non ci avrebbe colpito, poi all'improvviso è arrivata e siamo rimasti piuttosto sorpresi. Al momento sono in corso operazioni di ricerca e salvataggio", ha aggiunto. Attraversando strade trasformate in fiumi dalle piogge torrenziali, i soccorritori aiutano i residenti dei primi piani, i più esposti, a evacuare. Gli enti pubblici sono stati chiusi e le scuole sospese nella capitale, dove più di 70 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati a causa del maltempo. Il tifone Gaemi ha intensificato le piogge monsoniche che piovono ogni anno sulle Filippine in questo periodo, stima il Servizio Meteorologico Nazionale. Secondo l'esperta di meteorologia Glaiza Escullar, su Manila in 24 ore sono caduti più di 200 millimetri di pioggia, un livello "non insolito", ha detto. Secondo le previsioni, il potente tifone in rapida intensificazione si sta dirigendo verso Taiwan, costringendo le autorità a interrompere le esercitazioni militari in corso e a chiudere mercati finanziari, scuole e uffici. Si prevede che Gaemi si rafforzerà trasformandosi in un super tifone prima di toccare terra sulla costa nord-orientale del territorio questa sera, mentre giovedì si sposterà verso la provincia cinese del Fujian, portando altri forti venti e acquazzoni in un Paese già duramente colpito da settimane di piogge estreme e inondazioni mortali.