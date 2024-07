UK, ministro Interni: piano migranti in Ruanda "uno spreco scioccante"

Le spese

Cooper ha detto che il governo Tory dell'ex-primo ministro Rishi Sunak aveva pianificato di spendere più di 10 miliardi di sterline in totale per il programma. I costi includevano "pagamenti per 290 milioni di sterline al Ruanda, voli charter che non sono mai decollati, la detenzione di centinaia di persone e il loro successivo rilascio, e il pagamento di più di 1.000 dipendenti pubblici per lavorare al programma". "Un piano per inviare quattro persone è lo spreco più scioccante di denaro dei contribuenti che abbia mai visto", ha dichiarato Cooper al Parlamento. Il portavoce conservatore per gli affari interni James Cleverly, che ha pubblicizzato il piano quando era ministro degli Interni, ha accusato Cooper di aver citato "numeri inventati" e ha criticato la "scortesia" dei laburisti nei confronti del governo ruandese. Sunak ha dichiarato che il piano impedirà a decine di migliaia di migranti di rischiare la vita ogni anno attraversando la Manica su piccole imbarcazioni dalla Francia alla costa meridionale della Gran Bretagna. "Stop ai barconi" è stato al centro del suo fallito tentativo di vincere le elezioni del 4 luglio. Il nuovo primo ministro Keir Starmer ha dichiarato il progetto "morto e sepolto" nel suo primo giorno di mandato. Il Ruanda ha poi dichiarato di non avere alcun obbligo di restituire i 240 milioni di sterline che la Gran Bretagna gli aveva versato. I laburisti si sono invece impegnati a "sgominare le bande" di trafficanti di esseri umani che facilitano gli attraversamenti con un nuovo comando per la sicurezza delle frontiere dotato di maggiori "poteri antiterroristici". Cooper ha promesso di accelerare l'allontanamento dei richiedenti asilo falliti per ridurre l'arretrato dei casi che ha fatto lievitare i costi di alloggio. Quest'anno sono stati individuati quasi 16.000 migranti su piccole imbarcazioni, di cui circa 1.500 nell'ultima settimana, un record per il 2024.

Il Ruanda, che ospita 13 milioni di persone nella regione africana dei Grandi Laghi, afferma di essere uno dei Paesi più stabili del continente e ha ricevuto elogi per le sue moderne infrastrutture. Ma i gruppi per i diritti accusano il veterano presidente Paul Kagame - rieletto la scorsa settimana con il 99,18% dei voti - di governare in un clima di paura, soffocando il dissenso e la libertà di parola. Nel novembre dello scorso anno, la Corte Suprema britannica ha stabilito che il programma di deportazione era illegale secondo il diritto internazionale, poiché il Ruanda non poteva essere considerato sicuro per i richiedenti asilo.