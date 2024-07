Arrestato Paul Watson, attivista rischia estradizione in Giappone

L'ambientalista, co-fondatore di Greenpeace e noto per la sua lotta contro la caccia alle balene, è stato permato a Nuuk su mandato di arresto internazionale emesso dal Giappone. Il fondatore di Sea Shepherd stava facendo rotta perso il Pacifico settentrionale per intercettare la nuova baleniera giapponese Kangei Maru

Paul Watson, ambientalista noto per la sua lotta contro la caccia alle balene, è stato arrestato in Groenlandia mentre faceva rotta verso l’oceano Pacifico settentrionale. Il fondatore di Sea Shepherd, organizzazione marina no profit impegnata nella difesa dei mari e dei loro abitanti, è stato fermato dalla polizia groenlandese in seguito a un mandato di arresto internazionale emesso dal Giappone. Come reso noto dalla polizia e dalla sua stessa fondazione, Watson è stato arrestato dopo essere arrivato a Nuuk sulla nave John Paul DeJoria e ora rischia l'estradizione in Giappone.