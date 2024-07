Olimpiadi 2024, Macron chiede una tregua politica durante i giochi

Manca poco all'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 al via dal 26 luglio e Macron invoca una tregua olimpica e politica. La preoccupazione del presidente francese è rivolta al difficile momento storico funestato dalle guerre al livello internazionale (a cominciare dall'Ucraina e Gaza ) ma non solo, perché anche internamente la situazione è complessa, con una crisi politica interna. Infatti la batosta del campo presidenziale nelle elezioni europee del 9 giugno e la successiva convocazione di elezioni politiche anticipate il 30 giugno e il 7 luglio, hanno condotto la Francia all'impasse politica.

"I Giochi al centro della vita del Paese e il mondo sarà in Francia"

Rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'odierna visita al villaggio olimpico a Saint-Denis, nel nord di Parigi, il capo dello Stato ha invocato una “festa sportiva”. Per Macron, malgrado tutto, ora ''sono i Giochi che saranno al centro della vita del Paese e il mondo sarà in Francia grazie ad essi''. A cinque giorni dalla cerimonia inaugurale sulla Senna, il leader francese non ha tuttavia precisato se questo implica che non nominerà un nuovo premier prima della fine delle Olimpiadi. Al momento, è il governo dimissionario del premier Gabriel Attal a gestire gli affari correnti.