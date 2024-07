Maiorca contro turismo di massa, abitanti scendono in strada a Palma

Per le forze dell'ordine sono 10mila i manifestanti che ieri hanno preso parte alla manifestazione nel capoluogo dell'isola delle Baleari. Si tratta della terza manifestazione di questo tipo messa in atto dai cittadini che non tollerano più l'overtourism: per la maggior parte degli abitanti di Maiorca il turismo selvaggio porta solo ingorghi, rumore e inquinamento

Il turismo di massa non piace agli abitanti di Maiorca. Sull’isola dell’arcipelago delle Baleari continuano le proteste: con quella di ieri, sono arrivate a quota 3 le manifestazioni di questo tipo messe in atto dai cittadini che non riescono più a tollerare gli eccessi di un turismo che sovraffolla le località turistiche. L’ultima manifestazione è stata messa in atto a Palma dall’organizzazione “Less Tourism, More Life”.