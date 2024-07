Elon Musk sposterà le sedi di Space X e X dalla California al Texas

SpaceX traslocherà da Hawthorne, California, a Starbase, Texas

"A causa di questa legge e delle molte altre che l'hanno preceduta, che attaccano sia le famiglie che le aziende, SpaceX sposterà ora il suo quartier generale da Hawthorne, California, a Starbase, Texas", ha detto Musk. Il miliardario ha anche spiegato che trasferirà X, l'ex Twitter, dal suo quartier generale in stile art déco di San Francisco ad Austin, una minaccia che ha già lanciato in precedenza ma che non ha mai portato a termine. "Ne ho abbastanza di schivare bande di tossicodipendenti violenti solo per entrare e uscire dall'edificio", ha scritto Musk.