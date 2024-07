Il report Wuenic (Who/Unicef Estimates of National Immunization Coverage), che fornisce il set di dati più ampio e completo al mondo sui trend di immunizzazione contro 14 malattie, evidenzia "la necessità di continui sforzi" per recuperare e rafforzare i livelli di copertura

Si registra un evidente stallo delle vaccinazioni pediatriche nel mondo, con le coperture che restano sotto a quelle pre-Covid. È l'allarme lanciato da due agenzie delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Unicef, che per l'anno scorso, rispetto al 2019, stimano 2,7 milioni di bimbi in più non vaccinati o sottovaccinati. "Nel 2023 i livelli globali di immunizzazione infantile si sono arrestati, lasciando molti bambini senza protezione salvavita".

Servono sforzi per recuperare i livelli di copertura

Il report Wuenic (Who/Unicef Estimates of National Immunization Coverage), che fornisce il set di dati più ampio e completo al mondo sui trend di immunizzazione contro 14 malattie, spiegano le Oms e Unicef, evidenziano "la necessità di continui sforzi" per recuperare e rafforzare i livelli di copertura. "Le ultime tendenze - afferma Catherine Russell, direttore esecutivo dell'Unicef - dimostrano che in molti Paesi troppi bambini continuano a mancare" all'appello delle vaccinazioni. "Colmare il divario vaccinale richiede uno sforzo globale" ammonisce Russel, esortando governi e autorità locali a investire sull'assistenza sanitaria di base e sulle risorse umane, per "garantire che ogni bambino venga vaccinato e che l'assistenza sanitaria complessiva sia rafforzata".