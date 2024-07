Usa, ispezioni su 2.600 Boeing 737 per maschere ossigeno

Direttiva della Federal Aviation Administration, il dubbio è che i dispositivi non funzionino in caso di emergenza. "Azioni correttive entro 120-150 giorni"

Ancora problemi per Boeing. Le autorità americane hanno ordinato ispezioni sulle maschere per l'ossigeno in più di 2.600 aerei di tipo Boeing 737. A chiederle è la Federal Aviation Administration, la più grande agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense responsabile dell’aviazione civile, sulla scia di timori che le maschere potrebbero non funzionare in caso di emergenza. Nel caso venissero riscontrati problemi, tempo “120-150 giorni”, cioè quattro o cinque mesi, saranno prese “azioni correttive, se necessario”, hanno fatto sapere le autorità americane.