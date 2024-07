Capodanno islamico 2024, come e quando si festeggia il Muharram

Oggi, 7 luglio, nel calendario islamico si festeggia il capodanno. Questa festività, particolarmente sentita dal mondo sciita, inaugura anche il primo mese dell'anno, il Muharram, che oltre a rappresentare uno dei quattro mesi sacri secondo l'Islam, è anche celebrato come “il mese di Allah”. Ogni anno, il capodanno islamico si festeggia in una data diversa: questo perché l'inizio del Muharram dipende dall'avvistamento di una luna nuova. Le celebrazioni in occasione del capodanno islamico raggiungono l'apice il decimo giorno del mese, l'Ashura.

Il Muharram: significato

Il Muharram è considerato uno dei periodi più importanti dell'anno non solo per la sua sacralità, essendo indicato come “il mese di Allah”, ma anche perché segna la Hijra, cioè l'emigrazione, dei musulmani a Medina e sancisce l'inizio del nuovo anno. Il secondo giorno di Muharram, dunque il giorno successivo al capodanno, i musulmani sciiti commemorano la battaglia di Kerbala, durante la quale morì come martire Hussain, nipote di Maometto.

Il digiuno e l'Ashura

Tra gli eventi più importanti che cadono durante il Muharram c'è il giorno dell'Ashura. Si tratta del decimo giorno del mese che viene celebrato dai musulmani attraverso il digiuno, ma assume significati differenti a seconda dei rami. Nel mondo sciita l'Ashura rientra tra le commemorazioni del Muharram e rappresenta, dunque, una giornata di lutto per la morte del martire Hussain. Nel sunnismo, invece, la festività segna il giorno in cui Mosè, in fuga dal Faraone, attraversò il Mar Rosso: per l'occasione, i musulmani sunniti digiunano per due giorni, il 9 e il 10 del mese. Secondo altre interpretazioni, in questa giornata furono creati Adamo ed Eva, il paradiso e l'inferno, la vita e la morte, il destino e la penna ("il calamo"). Infine, in Nordafrica, l'Ashura è considerata una vera e propria festa, molto simile al carnvale occidentale, tra maschere, frittelle e varie ghiottonerie.