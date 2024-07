Usa:sparatoria in Kentucky a festa compleanno: 4 morti e 3 feriti

Sparatoria a Florence, in Kentucky, durante una festa di compleanno. Secondo la polizia, quattro persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta nelle prime ore di sabato mattina all'interno di un'abitazione dove era in corso una festa di compleanno. Lo riportano i media Usa. Gli agenti hanno trovato quattro morti e tre feriti con ferite da arma da fuoco poco prima delle 3 del mattino, dopo aver ricevuto diverse chiamate. Il fatto e' avvenuto in Ridgecrest Drive a Florence, a sud-ovest di Cincinnati, ha affermato il capo del dipartimento di polizia di Florence, Jeff Mallery, durante una conferenza stampa. Mallery ha identificato le quattro vittime degli spari: Shane Miller, 20 anni; Hayden Rybicki, 20 anni; Delaney Eary, 19 anni; e Melissa Parrett, 44 anni. Parrett, la proprietaria di casa, stava organizzando la festa per il 21 compleanno del figlio quando e' avvenuta la sparatoria, ha detto Mallery. La polizia ha identificato Chase Garvey, 21 anni, come il sospettato e ha detto che non era stato invitato alla festa, ma era conosciuto dalle persone presenti. Secondo una dichiarazione della polizia, tre delle vittime sono state trasportate in un ospedale di Cincinnati e sono in condizioni critiche ma stabili. Garvey inizialmente e' fuggito dalla scena e la polizia afferma che e' stato trovato poco dopo in un veicolo incidentato con una ferita da arma da fuoco apparentemente autoinflitta. La polizia ha affermato che Garvey è stato trasportato in ospedale, dove è stato poi dichiarato morto. Secondo le autorita', il movente dell'assassino non è chiaro e Garvey ha agito da solo.