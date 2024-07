Aggredita la portavoce del governo francese Prisca Thévenot, 4 fermi

È successo a Meudon, vicino Parigi, dove la rappresentante macroniana e una sua vice si trovavano per attività elettorali. La politica non è stata colpita direttamente mentre la sua collaboratrice, Virginie Lanlo, sarebbe rimasta ferita a un braccio. Thévenot “continuerà la sua campagna come previsto fino a venerdì sera”, fanno sapere fonti vicine

Calci, pugni e monopattini lanciati contro la portavoce del governo francese, Prisca Thévenot, e una sua vice. Quattro persone sono state fermate per l’aggressione avvenuta nella serata di ieri contro la rappresentante macroniana che si trovava a Meudon, vicino Parigi, per un’attività elettorale. Come riportato da France Presse, Prisca Thevenot “e la sua squadra” hanno precisato di aver subito “un'aggressione durante un sopralluogo per l'affissione di manifesti elettorali" a quattro giorni dal secondo turno delle elezioni legislative anticipate in Francia. Thevenot, che non ha riportato ferite, affermano fonti vicine, “continuerà la sua campagna come previsto fino a venerdì sera”.