India, calca a un raduno religioso nell'Uttar Pradesh: quasi 100 morti

Quasi 100 persone sono morte nella calca durante un raduno religioso indù nel nord dell'India. Le auotirtà locali di Aligarh, nell'Uttar Pradesh, hanno comunicato che "finora sono stati confermati 97 morti e ci stiamo concentrando sulla fornitura di soccorsi e assistenza medica alle vittime".

Il raduno religioso ad Hatras

L'incidente è avvenuto in occasione di un raduno a Hathras, a circa 140 chilometri a sud-est di Nuova Delhi, dove si è raccolta una grande folla per ascoltare il sermone di un predicatore religioso. Testimoni e resoconti dei media locali hanno affermato che le vittime sono state schiacciate al termine dell'evento, quando il pubblico ha cominciato a lasciare il luogo. "Le persone sono cadute in un canale di scolo lungo la strada. Hanno cominciato a cadere una sopra l'altra e sono rimaste schiacciate a morte", ha riferito una donna di nome Shakuntala all'agenzia di stampa Press Trust of India.