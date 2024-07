Grecia, i pompieri combattono gli incendi sulle isole di Kos e Chios

Una notte impegnativa per i vigili del fuoco greci mobilitati per contenere gli incendi boschivi divampati nelle isole di Kos e Chios, nell'Egeo orientale. Secondo le dichiarazioni rilasciate a Ert dai funzionari dei Vigili del fuoco, il fronte dell'incendio divampato ieri a Kos è in remissione, e i pompieri esprimono ottimismo sul fatto che sarà presto sotto controllo. In base alle informazioni di Ert news, dal pomeriggio di ieri, circa 10mila residenti e turisti dell'isola di Kos sono stati evacuati e trasportati in sicurezza nelle scuole, negli stadi e negli alberghi di Antimachia, Mastichari e Marmari. Nessuna residenza o struttura ricettiva è stata danneggiata dalle fiamme.