L'episodio è stato rilevato domenica nella regione dello Henan, nella Cina centro-orientale. Il lancio accidentale di un razzo spaziale durante una fase di test ha causato una enorme esplosione in una zona collinare nelle vicinanze di Gongyi, città con una popolazione di circa 800mila persone. Secondo le autorità locali non ci sarebbero morti né feriti. Non è comunque la prima volta che in Cina si verificano esplosioni in prossimità di aree urbane in seguito a lanci spaziali.

La causa è il cedimento dei sistemi di ancoraggio

La società Space Pioneer (Beijing Tianbing Technology) stava effettuando un test dei motori del primo stadio del Tianlong-3, un nuovo razzo progettato per essere riutilizzabile come i sistemi che da anni utilizza l’azienda spaziale statunitense Space X. Il test prevedeva l'accensione dei motori del razzo e la misurazione delle prestazioni mantenendo però il sistema di lancio ancorato al suolo. Per un cedimento strutturale, i sistemi di ancoraggio non hanno funzionato e Tianlong-3 si è staccato dal suolo con un’ascesa non controllata di alcune centinaia di metri. Esaurito il combustibile, il razzo è precipitato al suolo senza possibilità di governarlo da parte di Space Pioneer. Tianlong-3 si è schiantato su un’area collinare poco distante dalla base di lancio e l'esplosione ha causato un incendio in un’area boschiva. L’Ufficio per la gestione delle emergenze di Gongyi ha detto che l’incendio è stato spento in poche ore e che non ci sono persone morte o ferite.