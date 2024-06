India, crolla tetto aeroporto nuova Delhi: 1 morto 8 feriti

Il terminal è utilizzato solo per i voli nazionali e le autorità aeroportuali hanno dichiarato che tutti i voli in partenza sono stati cancellati fino al primo pomeriggio

Una persona è morta e otto sono rimaste ferite quando il tetto del Terminal 1 appena ristrutturato dell'aeroporto internazionale "Indira Gandhi" di Nuova Delhi è parzialmente crollato durante le forti piogge di oggi, hanno detto i funzionari dei vigili del fuoco. "Otto persone sono rimaste ferite e una è morta. Le operazioni di soccorso sono state completate", ha dichiarato all'AFP Atul Gard, direttore del servizio antincendio di Delhi. Le immagini pubblicate online mostrano veicoli schiacciati sotto gigantesche travi d'acciaio nel piazzale delle partenze del Terminal, uno dei numerosi progetti inaugurati dal primo ministro Narendra Modi a marzo in vista delle elezioni generali del Paese.

Cancellati i voli in partenza

Il terminal è utilizzato solo per i voli nazionali e le autorità aeroportuali hanno dichiarato che tutti i voli in partenza sono stati cancellati fino al primo pomeriggio. "A causa delle forti piogge che si sono abbattute dalle prime ore di questa mattina, una parte della tettoia è crollata intorno alle 5 del mattino", si legge in un comunicato pubblicato online. "Il personale di emergenza sta lavorando per fornire tutta l'assistenza necessaria e l'aiuto medico alle persone colpite". Gli altri terminal stanno funzionando normalmente, così come gli arrivi al Terminal 1. Nuova Delhi è stata colpita da forti piogge negli ultimi giorni, quando il monsone annuale ha raggiunto la capitale indiana.