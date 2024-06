Giappone, 81 morti potenzialmente legati a uso integratori

Salute e Benessere

Dopo le sperimentazioni in Spagna e i test in 5 Regioni italiane, il nuovo prodotto contro il colesterolo sembra pronto a essere usato in larga scala: come certificato dagli studi clinici può portare a 'una riduzione potente e duratura del colesterolo LDL fino al 54% nei pazienti con malattie cardiovascolari'. L’iniezione non soppianta i farmaci assunti in via orale e gli effetti collaterali sembrano essere lievi