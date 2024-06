Incendio in Turchia, 5 morti e decine di feriti nel sudest del Paese

Mondo

Il rogo è scoppiato in un locale notturno, chiuso perché erano in corso lavori di ristrutturazione, che si trova sotto un edificio residenziale di 16 piani nel quartiere di Gayrettepe, sulla sponda europea della città. Secondo Cumhuriyet, c’è stata “un’esplosione nei pressi del palco del Club Masquerade'. Gli operai sono rimasti intrappolati tra le fiamme. Aperta un'inchiesta per determinare le cause del rogo. Il ministro della Giustizia: “Emesso un mandato di arresto per 5” persone responsabili dei lavori