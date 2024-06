Già ai tempi di Benedetto XVI, quando ci fu lo scandalo di Vatileaks, il suo nome cominciò a diventare “famoso” per alcune lettere in cui accusava l'allora segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, di favorire un clima di corruzione al di là del Tevere

Le tensioni tra Papa Francesco e l'arcivescovo Carlo Maria Viganò hanno origini lontane e quindi i fatti odierni non lasciano stupiti. Ex-nunzio negli Stati Uniti, Viganò è assurto alle cronache con la pubblicazione, nell'agosto 2018, di una lettera in cui chiedeva le dimissioni di papa Francesco, accusandolo di aver coperto il cardinale Theodore McCarrick, colpevole di aver abusato sessualmente di alcuni seminaristi. Viganò è famoso, infatti, in curia e negli ambienti cattolici per essere rigidissimo, intransigente e ben poco orientato al dialogo ma di provata rettitudine. Il Corriere della Sera ricorda un soprannome che ha accompagnato la sua carriera, ovvero lo “sterminatore di papi”.

Lo scandalo di Vatileaks

Già ai tempi di Benedetto XVI, quando ci fu lo scandalo di Vatileaks, il nome di Viganò cominciò a diventare “famoso” per alcune lettere in cui accusava l'allora segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, di favorire un clima di corruzione al di là del Tevere che poi portò allo scandalo e al processo vaticano che coinvolse anche il Bambin Gesù. Papa Ratzinger per cercare di calmare le acque interne fu costretto a promuoverlo dalla segreteria del Governatorato alla prestigiosa nunziatura di Washington dove iniziò a raccogliere le informazioni sugli abusi dell'ex cardinale progressista McCarrick.