Ecuador, blackout totale di 20 minuti in tutta la nazione

Secondo il governo questo evento riflette la crisi energetica che il Paese sta attraversando. Caos stradale in diverse città. A Quito metropolitana bloccata e traffico in tilt. Molte persone sono rimaste bloccate negli ascensori di grandi uffici e edifici residenziali

Il blackout

La causa del blackout è legata a un "un guasto sulla linea di trasmissione Milagro-Zhoray che ha generato un blackout nel sistema nazionale di interconnessione elettrica" ha detto il ministro. L'incidente ha causato un taglio generale dell'approvvigionamento su scala nazionale che ha fatto sì che diverse città, tra le più importanti e popolate del Paese, come Quito, Guayaquil, Cuenca e Manta, siano rimaste completamente senza elettricità. Secondo Luque, "questo evento riflette fedelmente la crisi energetica" che il Paese sta attraversando attualmente. "Per anni - ha affermato il ministro - sono mancati gli investimenti in questi sistemi e oggi ne stiamo vivendo le conseguenze".