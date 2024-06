Bill Gates, TerraPower: investimento miliardario nella nuova centrale

L'impianto, che fornirà energia alla rete elettrica di PacifiCorp potrebbe entrare in funzione entro il 2030. "Questo è un grande passo verso un'energia sicura, abbondante e a zero emissioni di carbonio", ha dichiarato l'imprenditore

TerraPower ha ufficialmente iniziato la costruzione del suo reattore nucleare avanzato chiamato Natrium, da 345 MW, vicino a Kemmerer, nel Wyoming. Lo ha annunciato Bill Gates sul suo blog GatesNotes. "Questo è un grande passo verso un'energia sicura, abbondante e a zero emissioni di carbonio", ha dichiarato Gates secondo quanto riportato dall'Associated Press. L'impianto, che fornirà energia alla rete elettrica di PacifiCorp potrebbe entrare in funzione entro il 2030.

Il reattore Natrium

Il reattore Natrium da 345 MW è stato sviluppato da TerraPower in collaborazione con GE Hitachi, e prevede un sistema di accumulo di energia a base di sali fusi in grado di erogare fino a una potenza di 500 MW per oltre cinque ore e mezza. Questo sistema di accumulo, unico nel suo genere tra i progetti di reattori nucleari avanzati, "consente all'impianto di integrarsi perfettamente con le energie rinnovabili", ha affermato TerraPower.