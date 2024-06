Belgio, esplode un edificio ad Anversa: un morto e diversi feriti

Esplosione nel centro di Anversa. Una persona è rimasta uccisa nello scoppio di un edificio nella città belga. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie anche altre cinque persone rimaste ferite, di cui tre in modo grave. Lo riporta l'agenzia Belga che precisa come ancora non si conoscano le cause dell’esplosione che ha causato il crollo di due piani dell'edificio.