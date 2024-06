Francia, 83enne contromano investe gruppo di bimbi in bici: un morto

L'incidente è avvenuto due giorni fa a La Rochelle, nella Francia occidentale. Una bambina di 10 anni, che era stata ricoverata in gravissime condizioni, è deceduta oggi a causa delle ferite riportate. L'automobilista è risultata negativa ai test per alcol e gli stupefacenti ascolta articolo

Una bimba di 10 anni è morta dopo essere stata investita da una anziana che guidava contromano. L'incidente è avvenuto due giorni fa a La Rochelle, città costiera nella Francia occidentale. La piccola, che era stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni, è deceduta oggi a causa delle ferite riportate. L'automobilista è una anziana di 83 anni che, mentre guidava in contromano, è finita contro un gruppo di bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni mentre erano diretti in bicicletta da un centro ricreativo al parco con due supervisori. Nello scontro sono rimasti feriti anche altri sette bambini, di cui tre in modo grave. L'automobilista è risultata negativa ai test per alcol e gli stupefacenti.

I bambini feriti Come riporta il quotidiano francese Le Figaro, la bimba era già stata dichiarata cerebralmente morta il giorno stesso dell’incidente. Degli altri tre bambini ricoverati, uno risulta ancora in gravi condizioni all’ospedale di Poitiers. Gli altri due sembrano essere in lieve ripresa e si trovano all'ospedale di La Rochelle.

Donna accusata di omicidio colposo L’anziana colpevole dell’incidente, ricoverata in un reparto specializzato di psichiatria, non è ancora stata ascoltata dalla polizia. Era stata subito messa sotto indagine ma oggi, in seguito alla morte della bambina, l’accusa si è trasformata in omicidio colposo.