Germania, deputato della Cdu aggredito: calci e pugni durante comizio

Ancora un politico finisce vittima di un attacco in Germania, in piena campagna elettorale, a una settimana dalle europee: stavolta si tratta del democristiano Roderich Kiesewetter. Il deputato della Cdu è stato picchiato e lievemente ferito mentre si trovava ad uno stand elettorale ad Aalen, nel Baden-Wuerttemberg. Lo ha riferito la polizia, secondo cui un uomo già noto alle forze dell'ordine ha preso a pugni e calci il politico. Per il quotidiano locale Schwabische Post, il sospettato è un candidato al consiglio comunale vicino al movimento di estrema destra Querdenker, salito alla ribalta durante la pandemia di Covid e che sarebbe fuggito dopo l'aggressione.