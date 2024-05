India, ondata di caldo record: temperatura di 52 gradi a New Dehli

I servizi meteorologici indiani hanno registrato oggi una nuova temperatura massima di 52,3 gradi a New Delhi, un record non solo per la capitale ma a livello nazionale. La temperatura è stata registrata nel sobborgo di Mungeshpur dal dipartimento meteorologico del Paese, battendo il precedente record nazionale, stabilito nel deserto del Rajasthan, di oltre un grado Celsius. L'ufficio meteorologico governativo indiano ha dichiarato che la misurazione di una stazione che mostrava una temperatura potenzialmente da record nella capitale Delhi potrebbe essere dovuta a un difetto nell'apparecchiatura di misurazione. "Mungeshpur ha riportato 52,9 gradi Celsius, una temperatura diversa da quella registrata in altre stazioni", ha dichiarato il Dipartimento meteorologico indiano in un comunicato, riferendosi a una stazione di rilevazione in un sobborgo di Delhi. "Potrebbe essere dovuto ad un errore del sensore o a un fattore locale. Stiamo esaminando i dati e i sensori".