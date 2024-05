Pakistan, esplode lo penumatico di un pullman: almeno 29 i morti

Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, l'autista ha perso il controllo del veicolo mentre affrontava una curva in una zona montuosa. "Stiamo ancora indagando sulle cause dell'incidente", ha dichiarato un funzionario locale, Ismaïl Mengal. "È possibile che l'autista si sia addormentato o stesse guidando troppo velocemente". Una delle cause potrebbe essre il cado opprimente che ha colpito quella particolare zone del Paese con tempareture vicine ai 50 gradi. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno trasportato i feriti in ospedale. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per determinare le esatte cause dell'incidente.