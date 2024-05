Usa Weekly News, Biden ricorda George Floyd. Haley voterà Trump

6/15 ©Getty

No soldati Usa in Ucraina - Joe Biden ha ribadito la sua decisione di non inviare soldati statunitensi in Ucraina, pur rafforzando la sua posizione di continuare a sostenere il Paese di fronte all’invasione russa. “Non ci sono soldati americani nella guerra in Ucraina, sono determinato a mantenere questo stato di cose”, ha detto il presidente durante il discorso di consegna dei diplomi dell'Accademia militare statunitense di West Point, a circa 65 chilometri da New York