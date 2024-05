Vasto incendio al colosso farmaceutico Novo Nordisk a Copenhagen

In fiamme gli uffici del gruppo farmaceutico Novo Nordisk, specializzato in medicinali per il trattameto del diabete. Sul luogo sono accorsi 100 vigili del fuoco, che hanno evacuato tutti i presenti

Il secondo incendio in una settimana

Le cause del rogo che ha colpito la sede del colosso dei farmaci per il diabete sono ancora ignote. Ma l'incendio è il secondo, nell'arco di una settimana, ad aver danneggiato un sito di Novo Nordisk. Qualche giorno prima, infatti, le fiamme avevano bruciato una sede in costruzione della stessa azienda farmaceutica. Il primo rogo non aveva messo in difficoltà la produzione dei farmaci. Ancora non si conoscono, invece, le perdite registrate dalla sede di Copenhagen.