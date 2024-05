Segre: "Dire che Israele commette genocidio è una bestemmia"

"Quando mi dicono che Israele fa genocidi, questo confronto diventa una bestemmia". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, durante un convegno sull'antisemitismo al Memoriale della Shoah di Milano. "Non usiamo questa parola davvero spaventosa", ha aggiunto. "Quando una giornata come oggi, di tanti anni fa, decido di diventare testimone della Shoah, capisco anche con me stessa, dopo tanti anni di silenzio, che non avrei mai trovato le parole, perché non ci sono, per raccontarla. Anche quando andavo nelle Università e nelle scuole, dove allora mi ascoltavano con attenzione e facevano domande interessanti, non c'erano neanche allora le parole per descrivere la Shoah", ha aggiunto la senatrice Segre.