Meteorite in Portogallo, palla di fuoco in cielo a bassa quota. VIDEO

Un meteorite, nella notte fra il 18 e il 19 maggio, ha attraversato per centinaia di chilometri i cieli fra Spagna e Portogallo. Il bolide, entrato in atmosfera a bassa quota, ha lasciato una scia più luminosa della Luna

Una scia blu, una cometa, alcuni l’hanno chiamata una palla di fuoco quella che nella notte fra il 18 e il 19 maggio ha illuminato i cieli fra Spagna e Portogallo per centinaia di chilometri. E che moltissimi curiosi hanno filmato nel suo passaggio a bassa quota. In realtà, era un meteorite entrato nell’atmosfera a una velocità di oltre 160.000 chilometri orari. L’oggetto di origine cometaria ha iniziato la sua fase luminosa a circa 100 chilemtri sopra Caceres, in Spagna, per cadere in Portogallo. Alcuni rapporti sostengono nei pressi della città di Castro Daire, altri più vicino a Pero Pinheiro, accanto a Sintra.

Cosa sappiamo

Per alcuni istanti, la luminosità del meteorite ha superato quella della Luna, attirando gli sguardi ammirati di spagnoli e portoghesi. In molti, si sono anche spaventati. La roccia meteorica, larga non più di 20-30 centimetri, ha infatti toccato l’atmosfera con una traiettoria piuttosto bassa. E per questo ha prodotto questo speciale gioco luminoso. Ma, nonostante i timori iniziali, l’atmosfera dovrebbe aver disintegrato il bolide. Al momento, in Portogallo, non si sono registrati danni dovuti all’impatto con eventuali detriti del meteorite.