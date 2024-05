Nicaragua, espulsa per cospirazione famiglia di Miss Universo

Il governo di Daniel Ortega ha espulso "a tempo indeterminato" dal Nicaragua la famiglia della nicaraguense Sheynnis Palacios, attuale Miss Universo: lo ha reso noto sui social la proprietaria del concorso di bellezza, la tailandese Anne Jakrajutatip. In precedenza era stata bandita dal Paese anche l'ex direttrice di Miss Universo in Nicaragua, Karen Celebertti, accusata di crimini di cospirazione e tradimento. Palacios è la prima nicaraguense e centroamericana a vincere la fascia di Miss Universo, la cui edizione 2023 si è tenuta il 18 novembre a El Salvador. La reginetta di bellezza, di 23 anni, dopo la vittoria ha preferito non rientrare in Nicaragua. Il 26 aprile, l'esecutivo di Ortega ha lanciato il proprio concorso di bellezza dopo aver accusato l'organizzazione di Miss Universo nel Paese di crimini di cospirazione e tradimento della patria ed aver esiliato la sua ex direttrice.