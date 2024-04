Strasburgo, imprevisto al Parlamento europeo. L'eurodeputato slovacco dei non iscritti, Miroslav Radacovsky, ha liberato una colomba in Aula durante il suo intervento. Radacovsky ha giustificato l'azione come un atto simbolico per evidenziare il suo “messaggio di pace”. "È il mio ultimo intervento in Parlamento e auguro a tutto il mondo, agli ucraini e ai russi, la pace. Che questa colomba possa volare in tutta Europa e ci unisca tutti, l'Europa ha bisogno della pace", ha detto Radacovsky, appartenente al partito Slovak Patriot. Dopo essere stato liberato, il volatile si è posato sul banco della presidenza. Dal video si sente qualcuno intimare all'eurodeputato, "ora se lo vada a riprendere", a cui Radacovsky risponde "non posso, volerà verso casa da solo".