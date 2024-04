Sindaci Ue: non impedite a città di fissare limiti velocità

Sono tredici in tutto i primi cittadini e vice che in una lettera pubblicata sul Financial Times di oggi criticano alcune iniziative promosse in Italia, con la riforma del codice della strada, e nel Regno Unito che potrebbero impedire alle amministrazioni di attuare misure per la sicurezza stradale

Bologna, Firenze e Milano ma anche Amsterdam, Bruxelles e Helsinki: sono tredici in tutto i sindaci e vicesindaci di città europee che in una lettera pubblicata sul Financial Times di oggi criticano alcune iniziative promosse in Italia, con la riforma del codice della strada, e nel Regno Unito che potrebbero impedire a città e comuni di attuare misure per la sicurezza stradale, come l'introduzione di limiti di velocità più bassi e telecamere per il controllo del traffico. Tra i firmatari, Matteo Lepore, Dario Nardella, e la vice sindaca e assessora alla mobilità di Milano, Arianna Censi.