Inquinamento, direttiva qualità aria: via libera dal Parlamento Ue

Inquinamento, qualità dell'aria in Europa nel 2022: il report

L'Agenzia europea dell'ambiente, organismo dell’Ue che si dedica al monitoraggio delle condizioni ambientali europee, ha pubblicato il report in merito alla qualità dell’aria in Europa nel 2022. Nel continente, l'inquinamento atmosferico è il più grande rischio per la salute ambientale e ha un impatto significativo sulla salute della popolazione, in particolare nelle aree urbane. Per questo motivo, nel 2021, l’Oms ha stabilito una serie di nuove linee guida sulla qualità dell’aria

L'inquinamento atmosferico, come si legge nel report dell’Agenzia europea dell’ambiente, è una delle principali preoccupazioni per la salute degli europei. Nel 2020 in Ue il 96% della popolazione urbana è stata esposta a livelli di particolato fine superiori al livello di riferimento sanitario stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Le emissioni inquinanti sono diminuite in modo significativo negli ultimi due decenni in Europa ma la qualità dell'aria rimane comunque scarsa

Prove scientifiche dimostrano come l'inquinamento atmosferico danneggi la salute umana. In seguito a un’analisi approfondita di questi studi, nel 2021 l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato nuove linee guida sulla qualità dell'aria. L'Ue ha anche stabilito standard per gli inquinanti atmosferici chiave nelle direttive sulla qualità dell'aria