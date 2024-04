Malesia, due elicotteri si scontrato durante addestramento: 10 morti

La probabile dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto sopra la base navale di Teluk Semongat, situata sulla costa orientale del Paese. Secondo quanto riportato dai media locali, la tragedia si è verificata intorno alle 9:30 di mattina mentre diversi elicotteri stavano eseguendo un volo in formazione ravvicinata a bassa quota. Due dei velivoli sono entrati in collisione per poi precipitare a terra. I due elicotteri coinvolti nell'incidente sembrano essere un AgustaWestland AW139 e un Eurocopter Fennec, con a bordo complessivamente 10 militari. Secondo le prime informazioni, a seguito della collisione uno degli elicotteri si è schiantato all'ingresso dello stadio della base aerea di Lumut, mentre l'altro è precipitato nella piscina del complesso sportivo della base aerea. Nessuno sarebbe sopravvissuto. Le vittime sono tutte membri dell'equipaggio dei due elicotteri, come confermato dal comandante senior delle operazioni del dipartimento dei vigili del fuoco e di soccorso, Suhaimy Mohamad Suhail.