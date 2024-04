Usa, licenziata dal supermercato si vendica distruggendo tutto

Mondo

Usa Weekly News, Trump cade in Borsa ma raccoglie 50,5 mln

Dopo buon esordio, Truth, social media di Donal Trump, cade in borsa e perde fino al 25%. Un aprile in salita per il tycoon, che dovrà affrontare il processo per i soldi dati alla pornostar Stormy Daniels in cambio di silenzio. Ma continua la campagna elettorale: in un evento in Florida raccoglie 50,5 milioni $ in una sola sera, battendo l’appuntamento di Biden, Obama e Clinton la scorsa settimana. Biden continua a difendere la sua presidenza: “Con me 15 milioni di posti di lavoro” A cura di Valentina Clemente

Truth crolla a Wall Street - Il social di Donald Trump perde fino al 25% dopo aver rivelato perdite per 58,2 milioni di dollari nel 2023 e i “dubbi” dei revisori dei conti sulla sua capacità di continuare a operare. Il tonfo in borsa si traduce in un ex presidente, sulla carta, più povero: la sua quota (ha il 57% delle azioni della società) vale circa 4 miliardi, meno della scorsa settimana quando si stimava un valore di 5 miliardi. Il calo dei titoli della Trump Media & Technology Group segna l’inizio di un inizio di aprile in salita per il tycoon

Truth e il “salvataggio” - Truth, social di Trump, fu salvato da Anton Postolnikov, un imprenditore russo-americano nel mirino Usa per riciclaggio e nipote di Aleksandr Smirnov, alleato di Vladimir Putin. Lo rivela in esclusiva il Guardian. Secondo il giornale, quando nel 2022 la Sec aprì un’inchiesta frenando la quotazione, la società di Trump bruciò molti soldi e ottenne un prestito anche dalla Es Family Trust, società di comodo di Postolnikov, che è anche co-proprietario della Paxum Bank, banca dell’isola di Santo Domingo che finanzia l’industria porno